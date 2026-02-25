Вдвое больше картофеля в этом году: продукты, которые обязательно нужно положить в лунку во время ее посадки

Как увеличить урожай картофеля / © pexels.com

Реклама

Существует простой и эффективный метод, который стимулирует плодородие почвы и значительно повышает урожайность, пишет издание «На пенсии».

Для получения богатого урожая картофеля вам понадобятся только природные компоненты:

древесный пепел;

компост;

обычная трава.

Эта комбинация насыщает почву необходимыми микроэлементами и веществами для активного роста картофеля.

Реклама

Как правильно применить метод при посадке картофеля

Выкопайте лунку глубиной 10-12 см и шириной около 30 см.

На дно положите «питательную подушку» из древесной золы, компоста и травы.

Сверху разместите посадочный клубень и присыпьте землей, слегка утрамбировав.

Важно: смесь не должна касаться клубня непосредственно — это предотвращает ожоги и обеспечивает постепенное, мягкое питание корней.

Реклама

Этот натуральный метод поможет вам удвоить урожай картофеля, сохраняя почву здоровой и плодородной, и позволит получить щедрый урожай без лишних затрат.