Вдвое больше картофеля в этом году: продукты, которые обязательно нужно положить в лунку во время ее посадки
Хотя посадка картофеля еще не началась, подготовку к сезону следует начать заранее. Особенно важно подумать о том, как увеличить урожайность картофеля без дорогих удобрений.
Существует простой и эффективный метод, который стимулирует плодородие почвы и значительно повышает урожайность, пишет издание «На пенсии».
Для получения богатого урожая картофеля вам понадобятся только природные компоненты:
древесный пепел;
компост;
обычная трава.
Эта комбинация насыщает почву необходимыми микроэлементами и веществами для активного роста картофеля.
Как правильно применить метод при посадке картофеля
Выкопайте лунку глубиной 10-12 см и шириной около 30 см.
На дно положите «питательную подушку» из древесной золы, компоста и травы.
Сверху разместите посадочный клубень и присыпьте землей, слегка утрамбировав.
Важно: смесь не должна касаться клубня непосредственно — это предотвращает ожоги и обеспечивает постепенное, мягкое питание корней.
Этот натуральный метод поможет вам удвоить урожай картофеля, сохраняя почву здоровой и плодородной, и позволит получить щедрый урожай без лишних затрат.