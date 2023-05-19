Австралия ввела новые санкции против России

Согласно совместному прессрелизу премьер-министра Энтони Альбанезе и министра иностранных дел Пенни Вонг в пятницу, 19 мая, Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт России.

Об этом пишет CNN.

Санкции будут касаться 21 организации, включая дочерние компании государственной энергетической компании "Росатом" и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

Согласно релизу, мишенями также стали оборонные организации, поддерживающие войну России в Украине, и пять российских банков, а также три чиновника.

В то же время Австралия также запретит экспорт всех машин и сопутствующих частей в Россию и территории, временно контролируемые Россией.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что санкции касаются секторов экономического и стратегического значения для России.

Это произошло после того, как Албанезе прибыл в Японию в пятницу, 19 мая, для участия в саммите G7 в Хиросиме.

"Мы будем продолжать сотрудничать с G7 и международными партнерами для преодоления глобальных последствий вторжения России", — сказал Альбанезе в релизе. "Это включает продовольственную и энергетическую безопасность, что является серьезной проблемой для нашего собственного региона".

Напомним, Великобритания 19 мая ввела дополнительные санкции против России за войну против Украины. Так, в санкционный список были внесены 86 россиян и компаний, среди которых "Росбанк", "Тинькофф Банк", девять связанных с "Росатомом" организаций и основатель "Российской медной компании" Игорь Алтушкин.

В британском правительстве уточнили, что санкции предусматривают ограничения против теневых лиц и организаций, связанных с хищением и перепродажей украинского зерна, а также против основных энергетических и грузовых компаний России.

Также в Белом доме анонсировали, что в Японии во время саммита стран G7 будут объявлены новые санкции против России. В частности, в США сказали, что "предложат собственный крупный пакет".

Читайте также: