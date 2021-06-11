Байден перед разговором с Путиным встретится с Меркель: когда и о чем будут говорить

Американский лидер примет немецкого канцлера в Белом доме.

Президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 15 июля, накануне встречи главы Белого дома с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в Белом доме.

Также читайте Накануне саммита G7 Байден и Джонсон провели личную встречу: о чем говорили лидеры стран

Встреча Байдена и Меркель состоится в Вашингтоне в Белом доме. Стороны обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозы, связанные с изменением климата, и "содействие экономическому процветанию и международной безопасности на основе общих демократических целей".

"Президент Байден намерен приветствовать канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июня. Визит Меркель подтвердит глубокие двусторонние связи между США и ФРГ", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель готовится к визиту в США, чтобы обсудить проблемы с запуском "Северного потока-2" и будущее украинской ГТС.

Напомним, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости мира: визит Байдена в Европу - с кем уже встретился и о чем предупредил Путина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку