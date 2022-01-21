Блинкен озвучил ожидания от встречи с Лавровым

Переговоры пройдут в Женеве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Женеве на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Вашингтон попробует понять, готова ли Москва следовать путем дипломатии в урегулировании ситуации с российской агрессией вокруг Украины.

Об этом он заявил в интервью германскому телеканалу ZDF.

"Я думаю, что завтра мы узнаем больше. По крайней мере, я надеюсь, что завтра мы узнаем больше о том, действительно ли Россия привержена попыткам разрешить эти разногласия дипломатическим путем, путем диалога, или нет", - сказал высокопоставленный американский чиновник.

В то же время он добавил, что не ожидает никаких прорывов. Мол, США желают разобраться, к чему привели переговоры с Россией, Совета Россия-НАТО и с ОБСЕ.

"Я думаю, что это важный момент для того, чтобы оценить с министром иностранных дел Лавровым, где мы находимся, посмотреть, какие выводы Россия делает из этих дипломатических бесед", - подчеркнул американский дипломат.

По его словам, Вашингтон на протяжении многих лет проявлял добрую волю по отношению к Москве, ведь желал работать с Россией. В качестве примеров желаемого сотрудничества с РФ Блинкен привел борьбу с COVID-19, изменение климата, новые технологии - "проблемы, которые затрагивают всех наших граждан".

"Мы ничего так не хотели бы, как развивать более стабильные, предсказуемые отношения с Россией, но, к сожалению, нам постоянно отказывали", - резюмировал он.

Напомним, что переговоры Блинкена и Лаврова пройдут 21 января в Женеве.

Добавим, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Женеву, где в пятницу пойдут его переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом пишет "Интерфакс". Самолет главы российского внешнеполитического ведомства приземлился в Женеве в 20:36 по местному времени.

Напомним, накануне в Киеве Блинкен во время встречи с Владимиром Зеленским признал, что Россия может перейти к эскалации в кратчайшие сроки. Но в то же время заверил: Соединенные Штаты делают все, чтобы этого избежать.

Напомним:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к трехсторонней встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, если российская сторона на нее согласится.

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на переговорах с Россией договориться о деэскалации на украинской границе и получить от Кремля гарантии мира на Донбассе.

Читайте также:

Блинкен отправляется в Швейцарию на встречу с министром иностранных дел России | Новости мира