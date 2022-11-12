Эрдоган ищет пути к диалогу: хочет поговорить с Зеленским о переговорах с Путиным

Кроме того, президент Турции позвонит по телефону и в Москву.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы узнать его позицию по переговорам с агрессорjv Россией.

Об этом сообщает издание Anadolu.

Эрдоган также хочет позвонить по телефону и российскому президенту-диктатору Владимиру Путину. Турецкий лидер отмечает, что хочет "обсудить пути диалога и дальнейшего шага в направлении мира". Именно для этого он намерен говорить с Киевом и Москвой, чтобы знать две позиции.

"Все это позволит нам понять, смогут ли посреднические усилия Турции приблизить мир? Ну, а сейчас, для нас важно сохранить действенность "зернового коридора", — сказал Эрдоган.

Надежды Эрдогана на переговоры

Турецкий лидер долгое время надеется на успешное посредничество Анкары по переговорам между Москвой и Киевом. На днях он заявления, что прилагает все усилия, чтобы война, начатая РФ 24 февраля, завершилась мирным договором.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что первым шагом к переговорам. должен быть выход оккупационных войск на нашей территории.

По словам главы государства, диалог с РФ возможен при условии изменения его риторики. Кроме того, когда страна-агрессорка признает себя оккупантом. Пока Зеленский не видит желания Москвы заключить мир на условиях Киева.

В свою очередь Москва обвиняет Киев "в отсутствии диалога". В Кремле заявляют, что могут достичь целей "спецоперации" мирным путем. К слову, такая риторика РФ появилась после того, как армия РФ сбежала из Херсона.

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