Ермак рассказал, когда в Украине ожидают первого визита Шольца

Состоятся переговоры с президентом Владимиром Зеленским

В Украине ожидают визита канцлера ФРГ Олафа Шольца уже в следующий понедельник — 14 февраля.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал 11 февраля во время пресс-конференции.

"Я думаю, что это будет очень содержательный и очень насыщенный визит - первый визит канцлера в Украину, его переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Мы очень ценим поддержку Германии нашего суверенитета и территориальной целостности и надеемся, что Германия будет продолжать играть одну из ключевых ролей в отношении мирного процесса", — сказал он.

Напомним, ранее лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что Шольц заверил сенаторов – газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.

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