"Газ — это грешное": Кулеба о новом контракте Венгрии с РФ

"Газ — это грешное": Кулеба о новом контракте Венгрии с РФ

Киев готов двигаться по образовательному треку и защите прав нацменьшинств с Венгрией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отношения с Венгрией, призвал "не путать грешное с праведным". Кулеба заявил, что Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.

Об этом министр иностранных дел заявил во время брифинга 30 сентября.

"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка — не путать грешное с праведным. Газ — это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине — это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, треку защиты прав национальных меньшинств", — пояснил министр.

При этом он добавил, что в образовательном вопросе есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было устранено несколько недоразумений, беспокойство венгерской стороны.

"Но мы готовы двигались вперед на образовательном треке, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", — подытожил Кулеба.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

По условиям соглашения Россия ежегодно отгружать Венгрии 4 с половиной миллиарда кубометров газа через Сербию и Австрию. Ранее этот газ шел через украинскую ГТС. Украина хочет, чтобы венгерское соглашение с "Газпромом" теперь оценила Европейская комиссия — на соответствие энергетическому законодательству ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не политический, а вопрос энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома". Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора.

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Новости мира: Россия будет отгружать Венгрии газ в обход Украины

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