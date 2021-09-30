"Газ — это грешное": Кулеба о новом контракте Венгрии с РФ

Киев готов двигаться по образовательному треку и защите прав нацменьшинств с Венгрией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отношения с Венгрией, призвал "не путать грешное с праведным". Кулеба заявил, что Украина готова и стремится к полноценно нормальным, дружеским отношениям с Венгрией, которые будут учитывать полностью национальные интересы обеих стран.
Об этом министр иностранных дел заявил во время брифинга 30 сентября.
"В отношениях с Венгрией очень важно отделять, как поговорка — не путать грешное с праведным. Газ — это грешное, а защита нацменьшинств, обеспечение прав украинской общины в Венгрии и венгерской в Украине — это праведное. Поэтому мы перенесли на неопределенный срок заседание двусторонней экономической комиссии, но мы готовы двигаться вперед по образовательному треку, треку защиты прав национальных меньшинств", — пояснил министр.
При этом он добавил, что в образовательном вопросе есть серьезные достижения, поскольку недавно состоялось заседание рабочей группы по вопросам образования, где был подписан протокол и было устранено несколько недоразумений, беспокойство венгерской стороны.
"Но мы готовы двигались вперед на образовательном треке, защиты прав нацменьшинств. У нас на этом треке есть серьезные достижения", — подытожил Кулеба.
Напомним, правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.
По условиям соглашения Россия ежегодно отгружать Венгрии 4 с половиной миллиарда кубометров газа через Сербию и Австрию. Ранее этот газ шел через украинскую ГТС. Украина хочет, чтобы венгерское соглашение с "Газпромом" теперь оценила Европейская комиссия — на соответствие энергетическому законодательству ЕС.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не политический, а вопрос энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома". Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора.