"Газ — це грішне": Кулеба про новий контракт Угорщини з РФ

"Газ — це грішне": Кулеба про новий контракт Угорщини з РФ

Київ готовий рухатися по освітньому треку і захисту прав нацменшин з Угорщиною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи відносини з Угорщиною, закликав "не плутати грішне з праведним". Кулеба заявив, що Україна готова і прагне до повноцінно нормальних, дружніх відносин з Угорщиною, які враховуватимуть повністю національні інтереси обох країн.

Про це міністр закордонних справ заявив під час брифінгу 30 вересня.

"У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, як приказка — не плутати грішне з праведним. Газ — це грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині і угорської в Україні — це праведне. Тому ми перенесли на невизначений термін засідання двосторонньої економічної комісії, але ми готові рухатися вперед за освітнім треком, треком захисту прав національних меншин", – пояснив міністр.

Водночас він додав, що в останньому питанні є серйозні досягнення, оскільки нещодавно відбулося засідання робочої групи з питань освіти, де було підписано протокол і було усунуто декілька непорозумінь, занепокоєння угорської сторони.

"Але ми готові рухалися вперед на освітньому треці, захисту прав нацменшин. У нас на цьому треку є серйозні досягнення", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

За умовами угоди Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4 з половиною мільярди кубометрів газу через Сербію та Австрію. Раніше цей газ йшов через українську ГТС. Україна хоче, аби угорську угоду з "Газпромом" тепер оцінила Європейська комісія - на відповідність енергетичному законодавству ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи. Адже, за словами політика, угода з російською компанією "не політичне, а питання енергетичної безпеки країни". Він наголосив, що споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому". Згодом стало відомо, що Угорщина викликає українського посла через суперечку

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Новини світу: Росія буде відвантажувати Угорщині газ в обхід Україні

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