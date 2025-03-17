По ее словам, американский лидер четко понимает ситуацию и имеет приоритет – прекратить войну.

Президент США Дональд Трамп сосредоточен на достижении мира и добился беспрецедентного прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу NDTV.

По ее словам, американский лидер четко понимает ситуацию и имеет приоритет – прекратить войну.

"Президент Трамп очень ясно видит этот конфликт. Он четко определил свою позицию и главный приоритет – положить конец этой войне. Он сосредоточен на мире", – отметила Габбард.

Она подчеркнула, что переговоры между Украиной и Россией только начались, и Трамп ожидает их успеха не ради себя, а ради установления мира и прекращения гибели невинных людей.

"У нас есть лучшие переговорщики, работающие как с украинцами, так и с Россией", – добавила глава разведки.

Габбард также подчеркнула, что при предыдущей администрации не было реальных усилий по достижению мира или непосредственному диалогу с Владимиром Путиным.

"За очень короткое время Трамп добился большего прогресса на пути к миру, чем любые предыдущие попытки", – заявила она.

По ее словам, переговоры Трампа с президентом России состоятся в подходящий момент и будут продуктивными, ведь американский лидер демонстрирует непреклонную преданность мирному урегулированию.

Ранее мы писали, что президент России Владимир Путин понимает, что президент США Дональд Трамп хочет скорейших четких решений по прекращению войны в Украине, и пытается это использовать.