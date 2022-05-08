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Лидеры G7 обсудят возможность новых санкций против РФ: детали

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Лидеры G7 обсудят возможность новых санкций против РФ: детали

Associated Press

Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры.

Лидеры стран во время G7 видеоконференции планируют обсудить возможные новые санкции в отношении России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Онлайн-встреча даст странам возможность координировать, потенциально доработать любые меры.

Ранее СМИ сообщали, что в этой видеовстрече примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

А президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон всегда открыт к введению новых санкций против России и будет обсуждать это с партнерами по G7.

"Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций", - сказал Байден в Белом доме.

Встреча G7 состоится на фоне подготовки в ЕС шестого пакета антироссийских санкций. 

Напомним, что Путин умолял страны ОДКБ придоставить России живую силу для продолжения войны в Украине.

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