Лідери G7 обговорять можливість нових санкцій проти РФ: деталі

Онлайн-зустріч дасть країнам можливість координувати, потенційно доопрацювати будь-які заходи.
Лідери країн під час G7 відеоконференції планують обговорити можливі нові санкції щодо Росії.
Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Онлайн-зустріч дасть країнам можливість координувати, потенційно доопрацювати будь-які заходи.
Раніше ЗМІ повідомляли, що у цій відеозустрічі візьме участь і президент України Володимир Зеленський.
А президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон завжди відкритий до введення нових санкцій проти Росії і обговорюватиме це з партнерами щодо G7.
"Ми завжди відкриті для введення додаткових санкцій", — сказав Байден у Білому домі.
Зустріч G7 відбудеться на тлі підготовки до ЄС шостого пакета антиросійських санкцій.
Нагадаємо, що Путін благав країни ОДКБ надати Росії живої сили для продовження війни в Україні.
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