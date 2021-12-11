Новый канцлер Германии в первом разговоре с Байденом обсудил Украину

Новый канцлер Германии в первом разговоре с Байденом обсудил Украину

Глава Белого дома и канцлер ФРГ обсудили Украину и угрозу российского вторжения в наше государство.

Олаф Шольц провел первый в должности канцлера Германии телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом информируют пресс-службы Байдена и Шольца.

Президент Байден поздравил канцлера с вступлением в должность. Стороны подтвердили тесные связи между Германией и США и желание их дальнейшего укрепления и углубления. Они договорились продолжить борьбу с пандемией COVID-19 совместно противодействовать угрозе изменения климата.

"Собеседники согласились, что трансатлантическая дружба важна для преодоления текущих и будущих вызовов", — говорится в сообщении.

Также глава Белого дома и канцлер ФРГ обсудили Украину и угрозу российского вторжения в наше государство, а также пути деэскалации.

Напомним, Олаф Шольц стал новым канцлером Германии, заменив на этом посту Ангелу Меркель. Впоследствии он представил состав своего правительства.

Новый канцлер Германии сказал, что Россию ожидают серьезные последствия за эскалацию в Украине.

Ранее сообщалось, что 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры. После переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции.

В четверг, 9 декабря, состоялся разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Переговоры длились полтора часа.

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