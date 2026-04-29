Откуда у Украины появились "карты": Хегсет озвучил свою версию

«Что вы пропустили?»: в Конгрессе США устроили допрос Питу Гегсету по его прогнозам по Украине / © Associated Press

Главу Пентагона Пита Хегсета вызвали «на ковер» в Конгресс США. И хотя основная тема разговора — война в Иране, не обошли конгрессмены и вопрос Украины.

«Год назад вы сказали, что у Украины нет никаких козырей. Они должны заключить соглашение. Понятно, что это было неправильно. Что вы пропустили?» — спросил конгрессмен Смит.

На этот вопрос Хегсет самоуверенно ответил, что администрация Трампа «ничего не пропустила» и снова подверг критике предшественников.

«Джо Байден без всякой ответственности предоставил Украине на сотни миллиардов долларов нашего оружия. Этого никогда бы не произошло, если бы президентом был Трамп», — сказал глава Пентагона.

Он отметил, что ценит, что теперь Европа оплачивает любое вооружение, которое США поставляют Украине.

Хегсет подтвердил, что президент Трамп считает, что между Россией и Украиной должно быть мирное соглашение.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Пентагона Пит Хегсет вступил в открытый конфликт с министром армии из-за Украины.

