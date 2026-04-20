Глава Пентагона накричал на министра армии США: вражда обострилась после вопроса Украины

Министр армии Дэн Дрисколл (сзади Трампа) и министр обороны Пит Хегсет (крайний справа) / © Associated Press

Глава Пентагона Пит Хегсет накричал на министра армии (сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла в его первый рабочий день в американском военном ведомстве. Впоследствии два чиновника «побили горшки» из-за Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Хегсет повысил голос на Дрисколла и заявил, что тот превышает свои полномочия. Источники отмечают, что этот эпизод стал одним из первых признаков напряженных отношений между ними, несмотря на формальное подчинение министра армии к Пентагону.

В дальнейшем напряженность только усиливалась. Причинами стали кадровые споры в армии, включая увольнение начальника штаба генерала Рэнди Джорджа, а также недовольство Хегсета влиянием Дрисколла, которого в администрации считали близким Венсу. Якобы Вэнс и Дрисколл вместе учились в Йельской юридической школе.

Противостояние обострилось после того, как Трамп направил Дрисколла в Украину для содействия переговорам с Россией. Это была необычная задача для руководителя службы, чьей обязанностью было обучение и оснащение солдат, а не ведение мирных переговоров.

В Пентагоне встал вопрос, почему такую роль получил именно министр армии, а не сам Хегсет.

По словам нескольких источников, осведомленных о внутренних обсуждениях, Хегсет сказал коллегам, что хочет, чтобы Белый дом отстранил Дрисколла от переговоров.

Вскоре после этого Дрисколла отстранили от этой громкой должности, а многие его пресс-конференции отменили, сообщили источники.

Ранее сообщалось, что Пит Хегсет дезинформирует президента Трампа и общественность об успехах в войне с Ираном.