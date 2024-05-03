Переговоры с РФ: у Зеленского прокомментировали заявление замглавы ГУР

Спикер президента сказал, что переговорную позицию определит саммит мира, который передаст эту позицию России.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал заявление заместителя начальника ГУР Минобороны Вадима Скибицкого о том, что война может закончиться только переговорами.

Свой комментарий Никифоров предоставил DW.

"Украина и Швейцария организуют саммит мира, на котором страны мира, уважающие международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру", – высказался спикер Владимира Зеленского.

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Напомним, в интервью The Economist Скибицкий заявил, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

Отметим, что Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Россия туда не приглашена. Как анонсировал ранее Зеленский, саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины.

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