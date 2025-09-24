- Дата публикации
Переговоры Зеленского с Путиным: почему встреча не происходит
Зеленский в очередной раз подтвердил готовность встретиться с Путиным, отмечая, что Украина предлагала для переговоров десятки стран.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые детали о попытках организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он заявил, что Украина и ее союзники предлагали разные страны для переговоров, но Кремль отказывается от всех предложений.
Почему Путин откладывает встречу
По словам Зеленского, предложения по месту встречи были разнообразными. Украина и ее партнеры, в частности США, Франция и Турция, предлагали провести переговоры в нейтральных странах, таких как Австрия или Швейцария, или в Турции, Саудовской Аравии и Катаре.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к диалогу в любом месте, даже в дружественных России странах, таких как Казахстан.
«Мы готовы», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналиста.
В то же время он подчеркнул, что встреча невозможна в Москве, как ранее предлагал Путин. По мнению украинского президента, такое предложение является поводом для отсрочки переговоров, а не желанием вести реальный диалог.
Зеленский неоднократно заявлял, что Украина готова к встрече с президентом России Владимиром Путиным, однако он также ожидает решительных шагов от западных партнеров.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал очередное заявление по мирному урегулированию войны в Украине. Он утверждает, что Владимир Путин якобы остается «открытым» для переговоров, чтобы вывести «всю украинскую историю в русло мирного урегулирования». По его словам, Путин разделяет этот интерес с президентом США Дональдом Трампом.