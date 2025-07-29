Посол Украины в Польше не исключает риска новых блокад границы

Граница Украины с Польшей / © Getty Images

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Украина не видит непосредственной угрозы возобновления блокад на польской границе, но полностью исключать эскалацию нельзя.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина, комментируя риски новых акций протеста в пограничных переходах.

"Угрозы всегда есть, поскольку через два с лишним года в Польше будет новая избирательная кампания. И политики могут попытаться это использовать", — пояснил дипломат.

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По словам Боднара, развитие событий будет зависеть, прежде всего, от внутренней ситуации в Польше. В то же время он подчеркнул, что Киев активно работает над тем, чтобы предотвратить обострение.

"Мы действуем во избежание эскалации. Диалог между соответствующими министерствами, ведомствами и структурами помогает локализовать проблему или снять ее с повестки дня", - добавил посол.

Он также подчеркнул, что сотрудничество и постоянный диалог остаются лучшим путем сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

Что известно о блокировке границы

Последняя масштабная акция протеста на польско-украинской границе прошла 13 мая 2025 года. Тогда польские перевозчики перекрыли движение грузовиков в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск.

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Основным требованием протестующих было ограничение доступа украинских компаний к польскому рынку автоперевозок. Как утверждают польские перевозчики, они не могут конкурировать с украинскими, имеющими значительно более низкие операционные расходы.

Блокады продолжались с перерывами с осени 2023 года, вызывая перебои в логистике, очереди на границе и экономические убытки для обеих стран. После переговоров большинство протестов было прекращено, но тема остается чувствительной в польском обществе и политике.