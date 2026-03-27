Президент Польши подписал важный для Украины закон

Президент Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности поляков, воюющих за Украину. Документ внедряет принцип «прощения и забвения» для добровольцев, вступивших в ряды ВСУ без официального разрешения.

Об этом сообщило агентство PAP.

Согласно новым нормам, граждане Польши, которые проходят службу в украинской армии, должны подать письменное заявление к министру национальной обороны с указанием времени и места начала и завершения службы. Документ подается под угрозой уголовной ответственности за ложные показания и подлежит защите как информация с ограниченным доступом.

Авторы законопроекта из «Гражданской коалиции» отметили в пояснительной записке, что эти изменения не стимулируют поляков участвовать в войне Украины против российской агрессии и не предусматривают никаких упрощений в этом вопросе. Речь идет лишь о том, что против таких лиц не будут открывать уголовные производства.

Документ, поданный в Сейм в декабре 2024 года, предусматривает «прощение и забвение» для отдельных правонарушений и преступлений — в частности за вступление в украинскую армию без соответствующего разрешения, участие в вербовке или нарушение определенных норм законов «О защите Отечества» и об общей обязанности обороны Польши.

Амнистия касается действий, совершенных в период с 6 апреля 2014 года до момента вступления закона в силу, и распространяется только на службу в Вооруженных силах Украины, подчиненных власти, которую признает Польша.

В то же время в законе подчеркивается, что амнистия имеет выборочный характер — охватывает только определенные правонарушения, связанные с войной России против Украины, и не применяется к участию в наемных военных формированиях, что запрещено международным правом.

К слову, в то же время лидеры восьми стран ЕС, среди которых Эстония, Германия и Польша, призвали Еврокомиссию изменить Визовый кодекс, чтобы полностью запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим и действующим военным РФ. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что пребывание российских комбатантов в Европе является угрозой внутренней безопасности всех государств-членов. Инициативу уже поддержала руководительница евродипломатии Кайя Каллас.