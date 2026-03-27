Президент Польши подписал важный для Украины закон
Польские добровольцы, которые защищают Украину от российской агрессии, получили официальную амнистию.
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, освобождающий от уголовной ответственности поляков, воюющих за Украину. Документ внедряет принцип «прощения и забвения» для добровольцев, вступивших в ряды ВСУ без официального разрешения.
Об этом сообщило агентство PAP.
Согласно новым нормам, граждане Польши, которые проходят службу в украинской армии, должны подать письменное заявление к министру национальной обороны с указанием времени и места начала и завершения службы. Документ подается под угрозой уголовной ответственности за ложные показания и подлежит защите как информация с ограниченным доступом.
Авторы законопроекта из «Гражданской коалиции» отметили в пояснительной записке, что эти изменения не стимулируют поляков участвовать в войне Украины против российской агрессии и не предусматривают никаких упрощений в этом вопросе. Речь идет лишь о том, что против таких лиц не будут открывать уголовные производства.
Документ, поданный в Сейм в декабре 2024 года, предусматривает «прощение и забвение» для отдельных правонарушений и преступлений — в частности за вступление в украинскую армию без соответствующего разрешения, участие в вербовке или нарушение определенных норм законов «О защите Отечества» и об общей обязанности обороны Польши.
Амнистия касается действий, совершенных в период с 6 апреля 2014 года до момента вступления закона в силу, и распространяется только на службу в Вооруженных силах Украины, подчиненных власти, которую признает Польша.
В то же время в законе подчеркивается, что амнистия имеет выборочный характер — охватывает только определенные правонарушения, связанные с войной России против Украины, и не применяется к участию в наемных военных формированиях, что запрещено международным правом.
К слову, в то же время лидеры восьми стран ЕС, среди которых Эстония, Германия и Польша, призвали Еврокомиссию изменить Визовый кодекс, чтобы полностью запретить въезд в Шенгенскую зону бывшим и действующим военным РФ. Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что пребывание российских комбатантов в Европе является угрозой внутренней безопасности всех государств-членов. Инициативу уже поддержала руководительница евродипломатии Кайя Каллас.