Путин идет дальше Украины: премьер Британии предупредил Европу об опасности

Кир Стармер. / © Associated Press

Российская агрессия грозит не только Украине , но и всей Европе. Континент должен понять, что уже противостоит Кремлю.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита Европейского политического сообщества, сообщает " Укринформ ".

"В последние недели мы видели, что аппетиты Путина не ограничиваются ударами по Украине. Россия прибегает к различным вмешательствам по всей Европе - будь то наше воздушное пространство, путем кибератак или других непрекращающихся атак", - подчеркнул британский политик.

По его словам, сейчас все члены Европейского политического сообщества "борются" против российской агрессии. Также Стармер отметил необходимость укрепления НАТО, призвав союзников поддерживать друг друга.

"Мы должны продолжать поддержку Украины параллельно с работой Коалиции. Это означает укрепление позиций Украины через поставку большего количества средств противовоздушной обороны, дальнобойного оружия и средств борьбы дронам", - подчеркнул глава британского правительства.

Стармер также упомянул о важности и эффективности экономического давления на России. Поэтому эти ограничения следует продолжать, подчеркнул он, из-за дальнейших санкций. В частности, против энергетики и теневого флота.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала более жесткие санкции против России. По ее словам, этот пакет разработан в координации с Вашингтоном. Его планируют принять в ближайшее время. Среди ключевых пунктов запрет на экспорт ряда руд, металлов, химикатов и солей и санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

