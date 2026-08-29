Россия перешла опасный предел: Климкин объяснил тайный сигнал Путину от США

Диктатор Путин / © Associated Press

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Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию был связан с предупреждениями для российского диктатора Путина, в частности, о дальнейшем повышении ставок со стороны Кремля.

Такое мнение дипломат Павел Климкин высказал в интервью Радио Свобода.

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По его словам, речь идет прежде всего о росте гибридных угроз со стороны России в отношении стран НАТО. Климкин отметил, что инцидент с дроном в Лейпциге может быть одним из многих подобных случаев.

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«Но это скорее связано с поднятием ставок в том, что касается гибридного влияния сегодняшней России на пространство НАТО. И это не только о дроне в Лейпциге. И я так понимаю, определенные интересные вещи мы услышим в обозримом будущем. А таких случаев несколько каждый день. Просто они не афишируются. И, возможно, у американской разведки есть информация о дальнейшем поднятии ставок», — сказал он.

Климкин считает, что Путин долго рассчитывал на фактор времени, надеясь истощить Украину и Запад. Однако сейчас ситуация, по его мнению, изменилась.

«Сейчас я считаю, что время стратегически работает против него. Это однозначно высокие ставки, это поднятие ставок, это возможность либо деэскалации каких-то вопросов на основе предупреждений и предложений, либо это какие-то предупреждения относительно ответных действий», — пояснил дипломат.

Климкин подчеркнул, что именно для столь серьезных сигналов и используется уровень директора ЦРУ. По его мнению, поездка Ретклиффа свидетельствует о том, что у него был соответствующий мандат от президента США Дональда Трампа и его ближайшего внешнеполитического окружения.

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«И когда Джон Рэтклифф приезжает, значит, во-первых, он имеет санкцию Трампа, он имеет санкцию людей, определяющих внешнюю политику вокруг Трампа. Это Вэнс, Рубио. Это небольшая группа людей. Вокруг Трампа возможность ему что-то сказать, я так понимаю, имеет не так много людей. И это значит, что это был серьезный разговор», — сказал он.

В то же время Климкин убежден, что во время переговоров в Москве речь шла также об Украине.

«Сто процентов. Сейчас то, что происходит на пространстве Западной Азии, это то, что иногда мы любим называть Ближним Востоком, и происходящее вокруг нас эти все две реальности все больше перекрываются», — отметил дипломат.

По его словам, события вокруг Украины и Ирана все теснее связаны между собой. В частности, он обратил внимание на стратегическое значение Каспийского моря для взаимодействия Ирана и России.

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Климкин также предположил, что в ходе встречи могли обсуждать ситуацию в Европе и российские гибридные операции.

«100%, наверное, говорили о Европе, ведь многие говорят с американцами, что все эти российские финты с летающими дронами, которые взлетают с серых танкеров. Угрозы критической инфраструктуре. Это то, что влияет на весь Запад», — заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Путин в очередной раз пытался представить удары по украинским городам, промышленным предприятиям и портам в ответ на атаки украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам РФ.

Мы ранее информировали, что современная война окончательно перешла в формат взаимного экономического истощения, где украинские удары по российской инфраструктуре наносят врагу колоссальный и ощутимый ущерб.

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