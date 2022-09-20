Стартовала самая важная неделя в ООН: будут обсуждать Украину

Министры иностранных дел ЕС на встрече перед началом Генассамблеи ООН пообщаются о действиях России против Украины.

Об этом в Нью-Йорке заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Это будет самая важная неделя в ООН. Украина будет важнейшей темой… Украина бьется, она подвергается бомбардировкам и ракетным обстрелам. Но и остальной мир поражен ростом цен на энергию, на продовольствие, высокими учетными ставками. Мы можем сказать, что это – «идеальный шторм», где высокие цены на энергетику и продовольствие, вызванные войной, создали финансовый кризис, поразивший всех», — отметил Жозеп Боррель.

Чиновники стран ЕС имеют много вопросов в повестке дня встречи, включая ситуацию в Афганистане, эскалацию на Кавказе между Арменией и Азербайджаном, военные действия в Средней Азии. Но главный фокус внимания министров будет сосредоточен на глобальных последствиях войны в Украине.

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«Мы, европейцы, должны больше взаимодействовать с остальным миром, и обсуждать эти проблемы. Мы будем смотреть, как противодействовать российскому нарративу, и убедить людей, что не санкции повлекли за собой эти проблемы, а война (России против Украины – ред.)», — резюмировал Высокий представитель ЕС.

В Нью-Йорке начинается 77 сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.

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