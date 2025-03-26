The Times: Соглашение по Черному морю может стать победой Путина

По мнению обозревателей, предложенные условия в большинстве своем создают благоприятные условия именно для российского экспорта.

Первая договоренность о прекращении огня, достигнутая при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии, в значительной степени выгодна Кремлю и не предполагает существенных уступок со стороны России.

Об этом сообщает The Times, анализируя последствия переговоров в Эр-Рияде.

По официальному заявлению Белого дома, США договорились с Украиной и Россией о запрете применения силы в Черном море и обеспечении безопасности судоходства. Однако издание напоминает, что активные боевые действия в этом регионе фактически прекратились еще в 2023 году после серии успешных атак ВСУ, в результате которых Черноморский флот РФ понес серьезные потери и отступил из Крыма.

По мнению обозревателей, предложенные условия в большинстве своем создают благоприятные условия именно для российского экспорта. Украина уже обеспечивает относительную безопасность собственного зернового коридора, а атаки РФ на порты Одессы и Николаева остаются вне соглашения.

"Никаких ограничений на удары со стороны России не предусмотрено", — отметил советник президента Украины Сергей Лещенко, подчеркнув, что США не добились от Кремля никаких конкретных уступок в обмен на его возвращение к международной торговле.

Потенциальный запрет атак на энергетические объекты также может иметь неоднозначные последствия. С одной стороны, это поможет Украине избежать новых блекаутов. С другой — ограничение ответных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам лишит Украину рычагов давления на экономику агрессора.

Еще одним потенциальным достижением Кремля может стать снятие части ограничений против российских банков. Москва требует возвращения Россельхозбанка в платежную систему SWIFT — отключение от которой было частью санкций ЕС еще в 2022 году.

Хотя США не уточнили, идет ли речь именно о SWIFT, в заявлении Белого дома говорится о "расширении доступа России к финансовым системам". В случае реализации таких условий это может быть расценено как серьезная дипломатическая победа Путина и опасный прецедент по ослаблению давления на РФ.

"Россия уже манипулирует достигнутыми договоренностями", — заявил президент Владимир Зеленский, предостерегая западных союзников от чрезмерного доверия к обещаниям Кремля.

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Пока не существует никаких признаков, что Россия действительно стремится к миру. Кремль продолжает наступательные действия на востоке Украины, а спикер Путина Дмитрий Песков открыто заявил, что прекращения боевых действий в ближайшее время не стоит ожидать.

МИД РФ заявил, что никакого прорыва в переговорах не произошло, а новая дата для встречи с США еще не определена.

Несмотря на потери на поле боя, Москва не меняет риторику. Глава МИД Сергей Лавров снова озвучил тезисы о "денацификации" Украины и сравнил действия Запада с вторжениями Наполеона и Гитлера. А уже в день начала переговоров в Саудовской Аравии Россия нанесла ракетный удар по Сумам — пострадали 88 человек, в том числе 17 детей.

The Times отмечает: пока США демонстрируют готовность к компромиссу, Кремль не делает никаких ответных шагов и использует ситуацию для продвижения собственных интересов.

Белый дом заявил лишь о своей "приверженности" усилиям по возвращению похищенных детей и пленных.

"Для обмена пленными и возвращения детей одного желания мало", — отметил Лещенко. — "Непонятно, как США собираются помочь в этом процессе".