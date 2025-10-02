Владимир Путин. / © Associated Press

Агрессорка Россия якобы "должным образом" отреагирует на возможную передачу США Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Об этом заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

"Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk Киеву", - цинично заявил Песков.

Впрочем, представитель "фюрера" не указал на подробности возможной реакции.

Напомним, Wall Street Journal сообщило о том, что США рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk и Barracuda. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Ожидается, что новые возможности значительно упростят поражение нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и электростанций.

Отметим, что спецпредставитель президента США Кит Келлог подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Tomahawk во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Впрочем, добавил он, окончательное решение о поставках этой передовой системы будет приниматься главой Белого дома. Келлог также подчеркнул, что Tomahawk является "передовой ракетной системой в США" и "вероятно одной из наших высококлассных систем".