Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу
Ранее о потенциальной встрече сообщил ряд СМИ.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.
Об этом глава Белого дома заявил во время короткого общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
Когда его спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.
«Я думаю, что да. Да», — сказал президент США и простился с прессой, поскольку это был последний вопрос во время брифинга.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне может пройти встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.
Мы ранее информировали, что бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований.