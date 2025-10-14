Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Об этом глава Белого дома заявил во время короткого общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Когда его спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.

Реклама

«Я думаю, что да. Да», — сказал президент США и простился с прессой, поскольку это был последний вопрос во время брифинга.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне может пройти встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований.