ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским в пятницу

Ранее о потенциальной встрече сообщил ряд СМИ.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Трамп и Зеленский

Трамп и Зеленский / © Офис президента Украины

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Об этом глава Белого дома заявил во время короткого общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

Когда его спросили, будет ли он принимать Зеленского в Белом доме на этой неделе, Трамп ответил утвердительно.

«Я думаю, что да. Да», — сказал президент США и простился с прессой, поскольку это был последний вопрос во время брифинга.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне может пройти встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Мы ранее информировали, что бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований.

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie