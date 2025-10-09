Трамп пройдет медобследование: что известно

Дональд Трамп. / © Associated Press

В пятницу, 10 октября, у президента США Дональда Трампа состоится "плановое" медицинское обследование в медцентре имени Уолтера Рида.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление Белого дома.

"В пятницу утром президент Трамп посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированной встречи и выступления перед военнослужащими. Находясь там президент Трамп пройдет плановое ежегодное обследование", - подчеркнули в администрации американского лидера.

Отмечается, что будет второе медицинское обследование Трампа в этом году.

Трампа неоднократно обвиняли в недостаточной открытости по отношению к состоянию здоровья, несмотря на огромный общественный интерес к самочувствию главы американского государства.

Напомним, The Guardian опубликовало материал о том, что странное поведение Дональда Трампа вызывает озабоченность его психическим состоянием. В частности, он распространяет созданные искусственным интеллектом фейковые видео о конспирологических «медлежках». Подобные посты он совершал и раньше, однако на этот раз на видео фигурировал искусственно созданный образ самого Трампа, вроде бы выступающего с заявлением.

Также американский психолог Джон Гартнер заявил, что у президента США заметны признаки , которые могут указывать на развитие деменции. По его словам, у Трампа наблюдается "серьезное ухудшение" языковых и двигательных навыков, мышления и контроля импульсов. В то же время в Белом доме отрицают эти утверждения, настаивая на том, что президент США находится в отличной форме.