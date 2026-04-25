Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и РФ в Азербайджане - Зеленский

Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

Украина готова к мирным переговорам в Азербайджане.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Мы готовы к мирным переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», — отметил он.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин при участии Эрдогана и Трампа», — отметил он.

Министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция играет важную роль в мирных усилиях.

Отметим, что Кремль якобы готов к мирным переговорам, но никогда не предлагал ничего конкретного. Вместо этого стабильно звучат обвинения, что именно украинская сторона избегает встреч.