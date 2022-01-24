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Украина может получить Javelin из Эстонии в ближайшие недели

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Украина может получить Javelin из Эстонии в ближайшие недели

Посольство США в Украине

Таллин также готов передать 122-миллиметровые пушки Д-30.

Произведенные в Соединенных Штатах Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin будут отправлены в Украину в наиболее сжатые сроки после разрешения Вашингтона.

Об этом рассказал в интервью проекту Радио Свобода Донбасс. Реалии посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

"Ближайшие недели (время отправления – ред.). Это нормальная процедура – мы должны были спросить разрешения и получили его. США сделали все очень быстро, без лишней бюрократии. Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к командировке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет", – рассказал дипломат.

По его словам, обсуждение дополнительной оборонной поддержки для Украины в Таллине начали в прошлом году, в конце октября и ноябре. Основанием явился рост напряжения на украинско-российской границе.

Если эскалация будет расти, то эта балтийская страна готова расширять поддержку, добавил дипломат. Кууск говорит, что Украина обратилась с просьбой предоставить артиллерийские боеприпасы, и это будет сделано.

Таллин также готов передать 122-миллиметровые пушки Д-30, но необходимо разрешение других государств – Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца.

"Мы отправили официальные письма и пригласили разрешение. Это требует времени. Разные страны имеют разные уровни координации. Я не могу прогнозировать, но надеюсь, что ответ будет быстрым. Почему эти пушки? Потому что они у нас есть и мы их не используем. У нас есть другое вооружение, которое мы приобрели в Южной Корее. Поэтому у нас есть пушки такие же, что и у Киева. И Украина попросила у нас боеприпасы для этих пушек. Боеприпасы мы тоже предоставим. Но мы решили, что можем предложить эти пушки Но, как я уже говорил, есть процедура, которую мы должны пройти", – объясняет эстонский дипломат.

Уже после интервью американское издание Tha Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Напомним, военную помощь Украине вызвались предоставить Испания, которая отправит свои военные корабли в Черное море, Чехия, которая предоставит Украине артиллерийские снаряды. Кроме того, США в последнее время оказали наибольшую помощь Украине.

К тому же сотни военнослужащих Великобритании могут быть отправлены в соседние с Украиной страны Североатлантического альянса, чтобы действовать как сдерживающий фактор для РФ.

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