Украинская делегация прибыла в Майами: состоятся переговоры с США

Флаг США и Украины / © УНІАН

Украинская делегация прибыла в Майами (штат Флорида), где в субботу, 21 марта, должны пройти двусторонние переговоры с представителями США.

Об этом сообщает Укринформ .

В состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель председателя ОП Сергей Кислица и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпосланник Белого дома Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности.

Напомним, 19 марта Зеленский сообщил , что украинская делегация (Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия и Сергей Кислица) отправилась в США для проведения переговоров 21 марта. Цель встречи – завершить дипломатическую паузу и продолжить работу над содержательным прекращением войны ради достижения достойного мира.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет участвовать в переговорах Украины и США 21 марта. РФ рассчитывает на возобновление трехстороннего формата в ближайшее время, а текущую паузу считает временной.