ВСУ выбивают оккупантов на горячем направлении: что происходит на фронте

ВСУ держат оборону / © Associated Press

Реклама

На юге самым активным направлением остается Гуляйпольское. Помимо штурмовых действий, россияне применяют там тактику инфильтрации.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, враг пытается взять под контроль населенный пункт Железнодорожное, за которым расположен село Горкое, стремится захватить город Гуляйполе, вытеснить оттуда ВСУ и продвинуться в сторону Запорожья. Украинские силы эффективно отражают штурмы, уничтожая технику и живую силу, в том числе с помощью дронов и минирования.

Реклама

«Также украинские силы имеют тактические успехи на Лиманском и Славянском направлениях, в частности, продвинулись в районе Ямполя. Россияне активно атакуют, но бросают в бой плохо подготовленную пехоту», — говорится в сообщении.

ВСУ также продвинулись в отдельных районах Константиновки-Дружковки и сдерживают враждебное наступление. Присутствие украинских сил в Часов Яру усложняет россиянам попытки оцепления. Враг продолжает атаки, но без результатов.

Россияне пытаются наступать на Покровском направлении, но без подтвержденных успехов.

Фронт в Запорожской области: последние новости

Напомним, российские оккупационные войска теперь рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил и средств. Об этом в воскресенье, 15 марта, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Реклама

По его словам, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, капитан Дмитрий Филатов в комментарии BBC News Украина рассказывал, что после захвата почти всей территории Гуляйполя российские оккупанты пересекли реку и начали движение в сторону города Орехов — последней «украинской крепости» в Запорожье.

По его словам, Украина перегруппировала войска и перебросила дополнительные силы на это направление в конце января. Цель таких действий — остановить продвижение россиян и не дать им занять исходные позиции для дальнейшего наступления на Запорожье.