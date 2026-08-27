Ультиматум от Китая: что категорически запретили Путину делать в Украине

Президент России Владимир Путин и ядерное оружие / © ТСН.ua

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Китай решительно предостерег президента России Владимира Путина от применения тактического ядерного оружия в Украине на фоне краса мирных переговоров. По данным источников, усиление воздушных ударов и дефицит ресурсов толкают Кремль к опасному пределу.

Об этом сообщило Express.

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Китай предостерег РФ по поводу ядерного удара по Украине

По информации источников, президент России Владимир Путин может готовиться к дальнейшему обострению войны в Украине. Российские чиновники не исключают, что в ближайшие месяцы Кремль может рассмотреть возможность применения ядерного оружия.

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В то же время, ключевые партнеры России, среди которых Китай и Индия, решительно призвали Путина не использовать ядерное оружие. Как рассказал высокопоставленный европейский чиновник, Пекин передал Москве четкий сигнал не допускать даже рассмотрения сценария подрыва тактического ядерного оружия на территории Украины.

Застой в мирных переговорах РФ и Украины

Такие сообщения появились на фоне информации о фактическом застое в переговорах по заключению мирного соглашения.

Параллельно Россия наращивает применение баллистических ракет для атак по Киеву, в частности, по центральной части столицы. Также под ударами оказываются объекты инфраструктуры в других украинских городах.

По словам трех близких к Кремлю людей, переговорный процесс фактически провалился. Они также отметили, что экономическое давление не заставит Путина прекратить войну.

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В Москве украинские удары рассматривают в качестве атак со стороны государств НАТО, аргументируя это тем, что Киев получает вооружение от стран-членов Альянса.

Сам Путин также мог намекнуть на дальнейшие намерения России. В разговоре с пропагандистом он заявил, что Украина «открыла этот ящик Пандоры», добавив: «Что ж, будьте готовы получить удар в самые чувствительные секторы вашей экономики».

По информации Bloomberg, американские попытки добиться прогресса в мирных переговорах приостановились. Это связывается с тем, что президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание на конфликте с Ираном.

В то же время, Кремль больше не рассчитывает на договоренности, которых Путин и Трамп достигли во время встречи на Аляске в августе прошлого года. Ожидалось, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы Киев согласился на передачу России восточной части Донецкой области в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.

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Российской армии, однако, не удалось захватить восточную часть Донетчины за время продолжающихся с 2014 года боевых действий. Украина и дальше отвергает требование Путина передать России города этого региона.

Госсекретарь США Марко Рубио еще в июне заявил, что Вашингтон не согласен с позицией Москвы. Тогда он сказал: «если бы была договоренность, у нас бы уже был конец войны».

РФ не видит альтернатив дальнейшей эскалации войны

По словам близких к Кремлю источников, Москва практически не видит альтернатив дальнейшей эскалации войны. Они также отмечают, что перспективы достижения любого прорыва остаются крайне низкими.

В Кремле, по данным источников, уверены, что Россия уже сделала достаточно уступок во время войны и фактически ослабила собственную переговорную позицию.

В последние месяцы Россия и Украина значительно усилили взаимные воздушные атаки. В частности, украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам повлекли за собой масштабный дефицит горючего в РФ и нанесли многомиллиардный ущерб логистической инфраструктуре страны.

Почему Путин может применить ядерное оружие против Украины?

На фоне ужесточения атак все больше российских чиновников допускают, что Путин в крайнем случае может применить тактическое ядерное оружие против Украины.

Источники отмечают, что такой сценарий в Москве считают возможным из-за убеждения Путина, что для него единственным результатом, хуже продолжения войны, станет поражение.

Несмотря на то, что тактическое ядерное оружие имеет меньшую дальность, чем стратегические ракеты, его применение может привести к масштабным разрушениям и радиоактивному загрязнению значительных территорий. Именно из-за этих последствий ключевые союзники России предостерегли Путина от его использования.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что в случае угрозы существованию России из-за войны в Украине она может применить ядерное оружие как последнее средство. Министр назвал ситуацию чрезвычайно опасной и призвал политиков отдавать себе отчет в рисках перехода конфликта в такую фазу.

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