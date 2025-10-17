ТСН в социальных сетях

Политика
429
В Белом доме показали, как общаются Трамп и Зеленский

Судя по фото разговор двух лидеров происходил в доверительной атмосфере.

Преговоры Трампа и Зеленского

Преговоры Трампа и Зеленского / © Белый дом

В Белом доме показали, как проходила закрытая часть переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фото личной встречи опубликовали на платформе Х.

Судя по фото разговор двух лидеров происходил в доверительной атмосфере.

На опубликованном снимке Трамп и Зеленский общаются наедине.

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО… мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней…» — говорится в подписи к опубликованному изображению.

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для начала мирных переговоров с Россией необходимо обеспечить прекращение огня.

Также украинский лидер предложил США дроны в обмен на ракеты Tomahawk.

429
