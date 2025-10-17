- Дата публикации
В Белом доме показали, как общаются Трамп и Зеленский
Судя по фото разговор двух лидеров происходил в доверительной атмосфере.
В Белом доме показали, как проходила закрытая часть переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Фото личной встречи опубликовали на платформе Х.
На опубликованном снимке Трамп и Зеленский общаются наедине.
«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО… мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней…» — говорится в подписи к опубликованному изображению.
Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне началась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для начала мирных переговоров с Россией необходимо обеспечить прекращение огня.
Также украинский лидер предложил США дроны в обмен на ракеты Tomahawk.