В Киев приехала президент Молдовы Мая Санду

Мая Санда / © Associated Press

В воскресенье, 26 апреля, в день 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Киев.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у нее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также визит в Чернобыль, где почтит тех, кто «отдал свое здоровье и жизнь за Европу».

«В это утро, когда мы отмечаем 40-ю годовщину Чернобыльской ядерной катастрофы, я еду в Киев на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, а также в Чернобыль — чтобы почтить тех, кто отдал свое здоровье или даже жизнь, чтобы защитить Европу от еще большей трагедии», — написала Санду.

Сегодня, 26 апреля, исполняется 40 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества. 26 апреля 1986 года, в 01:23, на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, повлекший за собой разрушение части реакторного блока и машинного зала.