В Чернобыле возник настоящий оазис: что привлекает "гостей" (фото)

Уникальные кадры из фотоловушек: в Россоховском ПНДВ животные собираются у воды, создавая естественный оаз.

В Чернобыле зафиксировали жизнь дикой природы возле небольшого водоема, который превратился в настоящий центр активности для жителей леса.

В Россоховском природном научно-исследовательском отделении обнародовали новые кадры из фотоловушек.

Речь идет о малом водоеме, который играет немаловажную роль в экосистеме заповедника. Именно здесь регулярно появляются разные животные — от осторожных оленей до могучих лосей и даже хищников, в частности волков.

Специалисты отмечают, что такие природные оазисы имеют критическое значение для поддержания биоразнообразия, особенно в условиях изменений климата и ограниченных водных ресурсов.

На опубликованных кадрах видно, как животные по очереди подходят к воде, соблюдая негласные «правила» сосуществования. Это место явилось точкой пересечения их путей и своеобразным балансом дикой природы.

В заповеднике подчеркивают: даже небольшие природные объекты могут иметь огромное значение для жизни целых популяций.

Напомним, также говорилось, что в заповеднике Чернобыля зафиксировали беременных олениц, которые готовятся к весеннему пополнению популяции. Роды, по прогнозам экспертов, должны произойти летом, когда условия для выживания малышей будут наиболее благоприятными.

Новорожденные оленята в Чернобыле будут иметь характерную пятнистую окраску, что помогает им прятаться среди травы от хищников.