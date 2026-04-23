- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернобыле возник настоящий оазис: что привлекает "гостей" (фото)
В заповеднике опубликовали кадры фотоловушек. Маленький водоем стал местом встречи волков, оленей и лосей.
В Чернобыле зафиксировали жизнь дикой природы возле небольшого водоема, который превратился в настоящий центр активности для жителей леса.
В Россоховском природном научно-исследовательском отделении обнародовали новые кадры из фотоловушек.
Речь идет о малом водоеме, который играет немаловажную роль в экосистеме заповедника. Именно здесь регулярно появляются разные животные — от осторожных оленей до могучих лосей и даже хищников, в частности волков.
Специалисты отмечают, что такие природные оазисы имеют критическое значение для поддержания биоразнообразия, особенно в условиях изменений климата и ограниченных водных ресурсов.
На опубликованных кадрах видно, как животные по очереди подходят к воде, соблюдая негласные «правила» сосуществования. Это место явилось точкой пересечения их путей и своеобразным балансом дикой природы.
В заповеднике подчеркивают: даже небольшие природные объекты могут иметь огромное значение для жизни целых популяций.
Напомним, также говорилось, что в заповеднике Чернобыля зафиксировали беременных олениц, которые готовятся к весеннему пополнению популяции. Роды, по прогнозам экспертов, должны произойти летом, когда условия для выживания малышей будут наиболее благоприятными.
Новорожденные оленята в Чернобыле будут иметь характерную пятнистую окраску, что помогает им прятаться среди травы от хищников.