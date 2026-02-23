В Чернобыле лиса "делит" тропу с лошадьми Пржевальского: уникальные кадры

Чернобыль / © unsplash.com

Тропа, вытоптанная дикими лошадьми, стала удобной дорогой и для рыжей лисы. Фотоловушка снова и снова фиксирует животных на одном и том же маршруте, демонстрируя неожиданное соседство в дикой природе.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

В заповеднике фотоловушки зафиксировали интересную деталь из жизни местной фауны. Тропой, которую регулярно используют лошади Пржевальского, начала активно пользоваться и рыжая лиса.

На снимках видно, что животные появляются на том же отрезке пути в разное время, но уверенно выбирают уже протоптанный маршрут. Такое поведение вполне закономерно: в дикой природе звери часто используют готовые тропы, чтобы сэкономить силы и быстрее передвигаться по территории.

«Фотопастка снова и снова фиксирует на этом же пути и лошадей Пржевальского, и лису, словно показывая: в дикой природе маршруты пересекаются чаще, чем кажется…», — отметили в сообщении.

Ранее экологи зафиксировали в заповеднике Чернобыля беременные оленицы, которые готовятся к весеннему пополнению популяции. Весенние роды, по прогнозам специалистов, должны состояться в мае-июне, когда условия для выживания малышей будут наиболее благоприятными. Новорожденные оленята будут иметь характерную пятнистую окраску, что помогает им прятаться среди травы от хищников.