Американские военные захватили нефтяной танкер из Ирана: видео
Операция была проведена в международных водах Индийского океана.
В четверг, 23 апреля, военные США взяли под контроль еще один танкер с иранской нефтью.
Об этом сообщили в Пентагоне, опубликовав видео операции.
В сообщении говорится, что американские военные перехватили и высадились на танкере M/T Majestic X, который назван «судном без гражданства».
В Пентагоне отметили, что судно «перевозило нефть из Ирана в Индийском океане».
«Мы будем продолжать глобальные морские мероприятия для разрушения незаконных сетей и перехвата судов, оказывающих материальную поддержку Ирану, где бы они ни действовали. Международные воды не могут использоваться как щит санкционными субъектами», — говорится в сообщении.
Это уже второй танкер вне региона Ближнего Востока, который США взяли под контроль в рамках блокады иранских портов в Ормузском заливе.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные перехватили подсанкционное иранское грузовое судно в Оманском заливе. По его словам, иранское грузовое судно Touska под флагом Ирана пыталось нарушить установленную США морскую блокаду.
Напомним, войска США планируют осуществлять операции по захвату нефтяных танкеров и торговых судов, которые связаны с Ираном и находятся в международных водах. Таким образом американцы надеются усилить давление на Тегеран, чтобы заставить иранские власти открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по ядерной программе.