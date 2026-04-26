Джамала в девятую годовщину брака показала, какой была ее свадьба и как менялась с мужем

Певица растрогала искренним признанием о своей любви.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Джамала с мужем / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала поделилась личными архивными моментами со своим мужем Бекиром и растрогала Сеть.

Сегодня, 26 апреля, супруги празднуют девятую годовщину свадьбы. По этому случаю артистка опубликовала в Instagram видео, в которое вошли кадры различных моментов супружеской жизни. В частности, Джамала вспомнила свадьбу, совместные путешествия и романтику в простых вещах. Заметно, как за это время возлюбленные проходили разные этапы, но единственное осталось неизменным — любовь и поддержка.

«Кажется, каждый день — как конец света, но среди всего этого мы встретили друг друга», — восхитила подписью певица.

Публикация собрала множество теплых реакций. Подписчики назвали пару примером настоящей любви и поздравили их с такой датой.

  • Красивые. Здоровья, любви, мира и счастья

  • Мурашки… Смотреть на такое искреннее счастье, настоящие эмоции, не искусственные. Просто человеческие теплые отношения

  • Любви и взаимопонимания на долгие годы

Напомним, недавно Тарас Тополя раскрыл подробности личной жизни после развода с матерью своих двоих детей Еленой. Он назвал главные принципы в отношениях.

