Зачем Зеленский едет в Брюссель: в ОП раскрыли подробности

Одним из главных событий визита станет его участие в специальном заседании Европейского Совета.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта посетит Брюссель, где проведет ряд важных встреч с европейскими лидерами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает РБК-Украина.

Первая встреча состоялась с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. После этого президент провел переговоры с главой Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

Ожидается, что на заседании Европейского Совета Зеленский обратится к европейским лидерам с ключевыми вопросами поддержки Украины, в частности, по военной помощи и европейской интеграции.

Кроме того, запланированы переговоры с канцлером Австрии Кристианом Штокером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также аудиенция у короля Бельгии Филиппа.

Этот визит имеет важное значение для укрепления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и НАТО, а также обсуждения дальнейшей помощи Киеву в противодействии российской агрессии.

Напомним, по словам Зеленского, Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и устойчивый мир.

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