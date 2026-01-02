Зеленский анонсировал важные изменения в Силах обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал заместителя руководителя Офиса президента Павла Палиису, который доложил о подготовке ко встрече с представителем Коалиции желающих, а также о подготовке изменений в Силах обороны Украины.

Об этом президент сообщил 2 января в Telegram.

«Доклад Павла Палисы. Готовимся к встречам с советниками по безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент является ключевым для реального обеспечения безопасности», — отметил Зеленский.

Президент отметил, что Палиса прорабатывает вопросы необходимых изменений в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет заниматься соответствующей работой с бригадами и военным командованием для определения сработающих решений.

«Готовим и модернизацию военного образования с учетом опыта обороны нашего государства в полномасштабной войне. Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами. Слава Украине!», — заметил Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский предложил руководителю ГУР Кириллу Буданову возглавить Офис президента.