Зеленский предложил Раде изменить даты трех праздников: детали

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде изменить даты празднования трех праздников, в том числе Рождества.

Об этом свидетельствует внесенный в парламент президентский законопроект.

Так, Зеленский предлагает народным депутатам изменить даты таких праздничных дней:

Рождество Христово праздновать 25 декабря вместо 7 января;

День украинской государственности – 15 июля вместо 28 июля;

День защитников и защитниц Украины – 1 октября вместо 14 октября.

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В пояснительной записке говорится, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество Христово 25 декабря. ПЦУ 24 мая на Архиерейском соборе утвердила полный переход с 1 сентября на новый новоюлианский календарь, которым пользуются большинство православных церквей мира. Этим календарем празднование Рождества предусмотрено 25 декабря, а не 7 января.

"Изменение даты празднования Рождества Христова обуславливает необходимость переноса на тринадцать полных календарных дней дат Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля) и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября)", — указано в пояснительной записке.

Там также отмечается, что цель законопроекта – отказ от российского наследия навязывания Рождества 7 января. Вследствие этого необходим перенос даты празднования Дня украинской государственности на 15 июля, когда чествуется память выдающегося творца святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого. А День защитников и защитниц Украины следует перенести на 1 октября, ведь этот праздник связан с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Что известно об изменении даты празднования Рождества

Архиерейский собор ПЦУ 24 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре проголосовал за смену церковного календаря с 1 сентября этого же года. Речь идет о переходе на новоюлианский календарь, который предусматривает другие даты празднования ряда религиозных праздников, чем до сих пор:

празднование Рождества – 25 декабря.

Покровы – 1 октября,

Святого Николая – 6 декабря,

Крещения – 6 января,

В то же время Пасху и Троицу будут праздновать по старинке, то есть церковники будут высчитывать дать вручную.

В ПЦУ отмечали, что переход на новый церковный календарь не будет обязательным для всех, принудительного навязывания не будет.

Добавим, в декабре 2022 года в "Дия" был проведен опрос о дате празднования Рождества в Украине. Так, большинство участников голосования избрали вариант 25 декабря (58,99% голосов).

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