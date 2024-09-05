Зеленский признался, предупреждал ли Байдена о Курской операции

Глава государства сказал, что максимально сократил круг людей, знавших об этой операции.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не информировал администрацию президента США Джо Байдена о планах приступить к операции в Курской области России.

Об этом глава государства сообщил в интервью NBC News.

Зеленский заявил, что об операции на Курщине знал очень узкий круг лиц, чтобы не допустить утечку информации.

"Да, мы никого не информировали", – ответил президент на вопрос журналиста, сообщала ли Украина администрации Байдена об операции.

"И это вопрос не недоверия. Мы не информировали очень много институций в нашем государстве, внутри. Понимаете, это война, и утечка информации – постоянная. И она может быть не от человека, она может быть по средствам связи, по любых планах, иногда – в закрытых штабах. Потому что много людей, много информации, и значит, что есть возможность утечки информации", – объяснил глава государства.

Он отметил, что у Украины "были проблемы перед южной операцией" более года назад, когда все знали о подготовке этой операции.

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"Все знали об этой операции. И россияне знали. Россияне знали детали этой операции. Когда наши войска пошли наступать на юге, они ждали", – сказал Зеленский.

"Поэтому это – не из-за недоверия. Я показываю, что это не только партнеры не знали. Это не знали много служб, и украинская разведка не знала об этом. Я сократил максимально круг людей, которые знали об этой операции. Поэтому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно", – заметил президент.

К слову, накануне Зеленский заявил, что Украина будет удерживать захваченные территории Курщины до тех пор, пока не заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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