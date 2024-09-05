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Зеленський зізнався, чи попереджав Байдена про Курську операцію

Зеленський зізнався, чи попереджав Байдена про Курську операцію

Президент України Володимир Зеленський / Скриншот з відео

Глава держави сказав, що максимально скоротив коло людей, які знали про цю операцію.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не інформував адміністрацію президента США Джо Байдена про плани розпочати операцію в Курській області Росії.

Про це глава держави повідомив у інтерв’ю NBC News.

Зеленський заявив, що про операцію на Курщині знало дуже вузьке коло осіб, аби не допустити витоку інформації.

"Так, ми нікого не інформували", – відповів президент на запитання журналіста, чи повідомляла Україна адміністрації Байдена про операцію.

це питання не недовіри. Ми не інформували дуже багато інституцій в нашій державі, всередині. Розумієте, це війна, і витік інформації – постійний. І він може бути не від людини, він може бути по засобах зв’язку, по будь-яких планах, іноді – в закритих штабах. Тому що багато людей, багато інформації, і значить, що є можливість витоку інформації", – пояснив глава держави.

Він зауважив, що в України "були проблеми перед південною операцією" понад рік тому, коли геть усі знали про підготування цієї операції.

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"Всі знали про цю операцію. І росіяни знали. Росіяни знали деталі цієї операції. Коли наші війська пішли наступати на півдні, вони очікували", – сказав Зеленський.

"Тому це – не через недовіру. Я показую, що це не тільки партнери не знали. Це не знали багато служб, і українська розвідка не знала про це. Я скоротив максимально коло людей, які знали про цю операцію. Тому це було дуже несподівано. Я вважаю, що це одна із причин, що операція пройшла успішно", – зауважив президент.

До слова, напередодні Зеленський заявив, що Україна утримуватиме захоплені території Курщини доти, допоки не змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл перемовин.

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