Зеленский прокомментировал предстоящие встречи с командой Трампа

Целью этих усилий является приближение крепкого и продолжительного мира.
Украина и США активизируют дипломатическое сотрудничество. В ближайшие недели запланированы переговоры на самом высоком уровне и работа команд обеих стран по обеспечению эффективных решений.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
"Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным", – отметил президент.
Он добавил, что украинские и американские представители уже прорабатывают детали предстоящих переговоров.
"Мы всегда ценим сотрудничество с Президентом Трампом", – добавил Зеленский.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
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