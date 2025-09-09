Зеленский сказал, чего достиг Путин благодаря Трампу

Владимир Зеленский. / © Associated Press

"Фюрер" Российской Федерации Владимир Путин благодаря саммиту с президентом США Дональдом Трампом на Аляске "получил, что хотел".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC.

Глава государства уклонился от ответа о том, какие ощущения у него было, увидев, как хозяин Кремля вступает на красный ковер на Аляске. Вместе с тем, он отметил: сожалеет, что Украину не пригласили на эту встречу.

"Я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел. Он очень хотел встретиться с президентом Трампом, президентом США. Он это получил, и это досадно. Он не хотел встречаться со мной, но хотел встречи с президентом США, чтобы всем показывать это видео, фотографии, которые он там", - подчеркнул украинский президент.

Напомним, Sky News опубликовало материал о том, что прошедшая неделя была одним из лучших в карьере Владимира Путина. Тогда у "фюрера" была поездка в Китай. Оттуда он вернулся с полной поддержкой китайского покровителя Си Цзиньпина и северокорейского союзника Ким Чен Ина. Мероприятие оказалось в хаосе.

В частности, 5 сентября Владимир Пути пригрозил иностранным миротворцам в Украине. Он цинично заявил, что если войска НАТО появятся, то будут законными целями для армии РФ. Свое заявление он сделал на фоне того, что Коалиция желающих договорилась о защите Украины. 26 стран обязались внести свой вклад в иностранные миротворческие силы, которые оградят от новой агрессии РФ в будущем.