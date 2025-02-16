Зеленский встретился с Мерцем в Мюнхене: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене провел встречу с главой партии "Христианско-демократический союз", руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцем.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Президента Украины.

В сообщении указывается, что глава государства поблагодарил Германию за помощь украинцам и украинкам с самого начала полномасштабного вторжения и лидерство ФРГ в усилении украинского ПВО.

"Ключевая тема встречи — поддержка Украины и важность единства среди стран Европы. Президент подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили оборонную поддержку Украины, усиление воинов на фронте и инвестиции в производство оружия.

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц не возражает против поставок крылатых ракет Taurus для Украины.

Мы ранее информировали, что президент Франции Эммануэль Макрон инициировал экстренный саммит европейских лидеров по обсуждению ситуации в Европе после последних заявлений президента США Дональда Трампа.

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