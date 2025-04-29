Анчелотти покинет "Реал" и возглавит сборную Бразилии – СМИ

Карло Анчелотти / © Associated Press

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Карло Анчелотти покинет пост главного тренера мадридского "Реала" и возглавит сборную Бразилии.

Об этом сообщил авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 65-летний итальянский специалист уже договорился о соглашении с "селесао", которое вступит в силу в июне.

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Ожидается, что Анчелотти будет работать с бразильцами уже во время июньских матчей отбора на чемпионат мира-2026.

В то время как "Реал" во время Клубного чемпионата мира-2025, который состоится с 15 июня по 13 июля в США, уже будет иметь нового наставника.

Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С тех пор он выиграл с командой 11 трофеев, включая два титула Ла Лиги и две Лиги чемпионов.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Карло выиграл четыре трофея: триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также пять раз триумфовал в Лиге чемпионов – дважды с "Миланом" (2003, 2007) и трижды с "Реалом" (2014, 2022, 2024).

За пять туров до завершения сезона "Реал" идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 4 очка. 11 мая "Барселона" примет "Реал" в матче чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что "Барселона" в экстра-таймах одолела "Реал" и завоевала Кубок Испании.