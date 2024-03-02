АПЛ: "Челси" с Мудриком спас очко против команды Ярмолюка, "Эвертон" с Миколенко потерпел фиаско

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии по футболу с участием трех украинцев.

В поединках 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграл вничью 2:2 с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома уступил "Вест Хэму" со счетом 1:3 .

На 35-й минуте Николас Джексон вывел "Челси" вперед. Однако во втором тайме "пчелы" переломили ход поединка – на 50-й минуте счет сравнял Мадс Рерслев Расмуссен, а на 69-й минуте забил Йоан Висса.

И все же, подопечным Маурисио Почеттино удалось избежать поражения. На 83-й минуте ничью для "пенсионеров" спас Аксель Дисаси.

Мудрик и Ярмолюк начали встречу на скамейке для запасных. Михаил вышел на замену на 71-й минуте, а Егор появился на поле на 87-й минуте.

После этого матча "Челси" (36 очков) занимает 11-е место в АПЛ. "Брентфорд" (26 баллов) идет на 15-й позиции.

Обзор матча "Брентфорд" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче "Эвертон" и "Вест Хэм" в первом тайме голов не забивали – перед перерывом "ириски" могли выходить вперед, но Бету не реализовал пенальти.

Во втором тайме Бету реабилитировался и забил с игры на 56-й минуте. Через шесть минут Курт Зума отличился за гостей и сравнял счет.

В конце поединка "молотобойцы" забили еще два гола и вырвали победу. На 90+1-й минуте точный удар нанес Томаш Соучек, а на 90+5-й минуте окончательный счет установил Эдсон Омар Альварес.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле весь матч.

Обзор матча "Эвертон" – "Вест Хэм"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "ириски" (25 очков) занимают 16-е место в АПЛ. "Вест Хэм" (42 пункта) поднялся на седьмую позицию.

Напомним, в ноябре прошлого года "Эвертон" лишили 10 очков в АПЛ за нарушение правил финансового фейр-плей. Однако мерсисайдский клуб подал апелляцию, которую частично удовлетворили и вернули "ирискам" 4 балла.

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