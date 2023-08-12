"Арсенал" без Зинченко непростой победой стартовал в новом сезоне АПЛ

"Канониры" обыграли "Ноттингем Форест" с преимуществом в один мяч.

Лондонский "Арсенал" на своем поле одолел "Ноттингем Форест" в матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Встреча завершилась со счетом 2:1 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 26-й минуте – Эдди Нкетиа забил после передачи Габриэла Мартинелли.

Всего через шесть минут хозяева удвоили свое преимущество – Букайо Сака нанес классный удар, а в роли ассистента выступил Уильям Салиба.

Спокойно довести дело до победы "канонирам" не удалось. Во втором тайме "лесники" отквитали один мяч – Тайво Авонии воспользовался пасом Энтони Эланги на 82-й минуте. Однако спастись от поражения гости все же не сумели.

Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на эту игру из-за травмы.

Во втором туре АПЛ соперником "пушкарей" 21 августа будет "Кристал Пэлас", а "Ноттингем Форест" 18 августа будет принимать новичка элитного дивизиона "Шеффилд Юнайтед".

Напомним, ранее "Арсенал" в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии.

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