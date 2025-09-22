"Барселона" одержала разгромную победу в матче Ла Лиги

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своем поле разгромила "Хетафе" в матче 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на "Йохан Кройфф Арене" в Барселоне завершился со счетом 3:0 .

Еще в первом тайме каталонцы создали себе комфортный гандикап – дублем отличился Ферран Торрес. Ассистировали ему Дани Ольмо и Рафинья.

После перерыва подопечные Ханси Флика довели дело до разгрома – Ольмо забил с передачи Маркуса Рашфорда.

Обзор матча "Барселона" – "Хетафе"

После этой победы "Барселона" (13 очков) занимает второе место в Ла Лиге и на 2 пункта отстает от мадридского "Реала", который лидирует. "Хетафе" (9 баллов) находится на восьмой позиции.

В следующем туре "Барселона" 25 сентября на выезде встретится с "Реалом Овьедо", а "Хетафе" днем ранее примет "Алавес".