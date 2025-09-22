- Дата публікації
"Барселона" здобула розгромну перемогу в матчі Ла Ліги
"Синьо-гранатові" продовжують переслідувати мадридський "Реал".
"Барселона" на своєму полі розгромила "Хетафе" в матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Йохан Кройфф Арені" у Барселоні завершився з рахунком 3:0.
Ще в першому таймі каталонці створили собі комфортний гандикап – дублем відзначився Ферран Торрес. Асистували йому Дані Ольмо та Рафінья.
Після перерви підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому – Ольмо забив з передачі Маркуса Рашфорда.
Огляд матчу "Барселона" – "Хетафе"
Після цієї перемоги "Барселона" (13 очок) посідає друге місце у Ла Лізі та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який лідирує. "Хетафе" (9 балів) перебуває на восьмій позиції.
У наступному турі "Барселона" 25 вересня на виїзді зустрінеться з "Реалом Ов'єдо", а "Хетафе" днем раніше прийме "Алавес".