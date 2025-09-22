ТСН у соціальних мережах

"Барселона" здобула розгромну перемогу в матчі Ла Ліги

"Синьо-гранатові" продовжують переслідувати мадридський "Реал".

"Барселона"

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" на своєму полі розгромила "Хетафе" в матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Йохан Кройфф Арені" у Барселоні завершився з рахунком 3:0.

Ще в першому таймі каталонці створили собі комфортний гандикап – дублем відзначився Ферран Торрес. Асистували йому Дані Ольмо та Рафінья.

Після перерви підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому – Ольмо забив з передачі Маркуса Рашфорда.

Огляд матчу "Барселона" – "Хетафе"

Після цієї перемоги "Барселона" (13 очок) посідає друге місце у Ла Лізі та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який лідирує. "Хетафе" (9 балів) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі "Барселона" 25 вересня на виїзді зустрінеться з "Реалом Ов'єдо", а "Хетафе" днем раніше прийме "Алавес".

