"Барселона" здобула розгромну перемогу в матчі Ла Ліги

"Барселона" на своєму полі розгромила "Хетафе" в матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на "Йохан Кройфф Арені" у Барселоні завершився з рахунком 3:0 .

Ще в першому таймі каталонці створили собі комфортний гандикап – дублем відзначився Ферран Торрес. Асистували йому Дані Ольмо та Рафінья.

Після перерви підопічні Гансі Фліка довели справу до розгрому – Ольмо забив з передачі Маркуса Рашфорда.

Огляд матчу "Барселона" – "Хетафе"

Після цієї перемоги "Барселона" (13 очок) посідає друге місце у Ла Лізі та на 2 пункти відстає від мадридського "Реала", який лідирує. "Хетафе" (9 балів) перебуває на восьмій позиції.

У наступному турі "Барселона" 25 вересня на виїзді зустрінеться з "Реалом Ов'єдо", а "Хетафе" днем раніше прийме "Алавес".