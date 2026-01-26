Больше не прикован к кровати: появились новые подробности состояния легендарного Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер / © Associated Press

Стали известны новые подробности состояния здоровья семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на несколько источников, близких к семье 57-летнего автогонщика, он больше не прикован к постели, а может сидеть и передвигаться по дому на колесном кресле с помощью медработников.

Издание также опровергает слухи о том, что Михаэль может только лежать и общается с другими людьми исключительно глазами.

"Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому не может об этом рассказать. Есть ощущение, что он понимает некоторые вещи вокруг, но, вероятно, не все", – отметил источник Daily Mail.

Что известно о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

В декабре 2013 года Михаэль Шумахер уже после завершения карьеры автогонщика получил тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах. Немецкому пилоту провели несколько срочных операций, он провел шесть месяцев в коме. С тех пор его на публике никто не видел.

В сентябре 2019-го Михаэля доставили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа, где планировалась операция по пересадке стволовых клеток в сердечную ткань. Тогда одна из сотрудниц клиники призналась, что Шумахер был в сознании.

В ноябре того же года жену гонщика обвинили в сокрытии правды о состоянии Михаэля. Но ответила, что он – в надежных руках, а конфиденциальность о его здоровье – пожелание самого гонщика.

В июне 2020-го сообщалось, что Шумахер перенесет еще одну операцию.

В свою очередь, швейцарский нейрохирург Эрих Ридерер объяснил, почему состояние Михаэля после мозговой травмы не улучшится.

В октябре 2024 года дочь Михаэля Шумахера – Джина-Мария – вышла замуж. Согласно слухам, свадьбу посетил и "Красный барон", однако неизвестно, в каком состоянии он был на празднике. Гостям мероприятия запретили брать с собой мобильные телефоны, так что фото и видео в Сети не появились.

В марте 2025 года репортер немецкого телеканала RTL Феликс Горнер, который долгое время освещал карьеру Шумахера, сообщил, что "Красный барон" якобы потерял способность говорить.